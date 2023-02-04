الناصور العصعصي.. علاج كيس الشعر فى المؤخرة بدون عمليات

كيس الشعر بالمؤخرة ،يطلق عليه أيضاً الناسور الشعري أو الناسور العصعصي، وتشتمل الأعراض الرئيسية لهذه الحالة على الألم في المنطقة العلوية بين شقي المؤخرة، الذي يصاحبه أحيانًا بعض التورم والاحمرار بالإضافة إلى بعض الإفرازات كريهة الرائحة.

لذا نقدم لك فلى هذا التقرير بعض العلاجات التى تقضى على كيس الشعر بالمؤخرة بدون اللجوء الى العمليات ، وفقاً لموقع هيلثى..

علاج كيس الشعر بالمؤخرة ما يلي :-

. زيت الميرميّة، وزيت شجرة الشاي.

· الجلوس في حمام المقعدة فالجلوس في الماء الدافئ قد يساهم في تخفيف الألم، والحد من تدهور الحالة.

· استخدام وسادة المقعد أثناء الجلوس، فذلك قد يوفر الدعم والراحة أثناء الجلوس.

·دهن زيت الخروع على منطقة كيس الشعر لتخفيف الالتهاب.

· تناول مُكمِّلات الزنك وفيتامين ج، حيث قد يُساعد في عمليّة الشفاء.

· ممارسة التمارين الرياضيّة بانتظام، وذلك بدوره قد يُساهم في تحسين تدفق الدم، والمساعدة على الشفاء.