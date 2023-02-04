مبروك ياحبيبي.. محمد نور يهنئ أحمد عصام بزفافه

هنأ الفنان محمد نور، الفنان احمد عصام، بحفل زفافه ونشر صورة جديدة له، عبر خاصيه “استوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصلالاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر محمد نور مجموعه من الصور له من حفل الزفاف، معلقآ عليها "مبروك ياحبيبي".

https://instagram.com/stories/mohamednourofficial/3030380839551753685?igshid=YWJhMjlhZTc=

طرح كل من الفنان محمد نور، ومصطفى قمر، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة التي تحمل اسم "شوفتوا القمر" وهي منفيلم “الحب بتفاصيله” وذلك عبر القناة الرسمية على موقع ”اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: “شوفتوا القمر والحلاوة .. شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه .. شوفتوا الدلع والشقاوة .. عرفتوا ليه قلبى اختاره هو ليه .. مش زى غيره فى الجمال ما فيش اخوه .. لازم يغيروا لما يشوفوا .. حبوا من نظرةواحدة اومال بقى .. لو شافوا قدي ولو كانوا يعرفوا”.

"شوفتوا القمر" كلمات : أحمد علاء، ألحان: محمد نور، توزيع: محمد شفيق، مكس و ماستر: محمود عزت.