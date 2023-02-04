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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الرحمن مجدي يكشف كواليس فسخ تعاقده مع الإسماعيلي

صدى البلد

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الإسماعيلي عن كواليس فسخ تعاقده مع الدراويش خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات تلفزيونية" حزين على نفسي في آخر عامين وبالأخص السنة الأخيرة لكن هناك ظروف صعبة مررنا بها في الإسماعيلي، وأوجه الشكر للجماهير التي تحب النادي وكانوا أكثر من وقفوا في ظهري خلال أزمتي.

وأضاف عبد الرحمن مجدي: أشكر النادي الإسماعيلي لأنه من صنع اسمي وصنع أسماء العديد من اللاعبين، لكننا بدأت الموسم الحالي بشكل خاطئ بعد التعاقد مع 12 لاعبًا جديدًا.

 

وتابع عبد الرحمن مجدي:" مجلس الإسماعيلي السابق تسبب في عدد من المشكلات بسبب الخلل في التعاقدات بمبالغ جديدة مع اللاعبين وذلك في الوقت الذي لم يحصل فيه اللاعبين على مستحقاتهم".


وأكمل لاعب الإسماعيلي السابق: قسمًا بالله بعت عربيتي امبارح بعدما لم أحصل على مستحقاتي من 8 أشهر ولدي مستحقات تبلغ 3 ملايين جنيه في الإسماعيلي، كما أني لم أحصل على نسبة المشاركة الخاصة بالموسم الماضي، كما أتيت بعقد قطري كبير وتم رفضه ولم تقم الإدارة بإنهاء المفاوضات لرحيلي.


وواصل مجدي: لم أكن قادرا على البقاء في الإسماعيلي نفسيًا ولا أحد يعلم شيء عن العقد الجديد المتواجد مع يحيى الكومي البالغ 5 ملايين جنيه فهو لم يتم توثيقه وما زلت حتى الآن في العقد البالغ 3 ملايين.

وأكمل لاعب الدراويش السابق: الأهلي تواصل معي خلال وسطاء من أجل التعاقد، والإدارة رفضت بيعي خوفًا من الجماهير، كما أني أحضرت عرضًا رسميًا كبيرًا من المصري خلال يناير والإدارة رفضت بيعي.


وأردف مجدي: إدارة الإسماعيلي قالتلي اتنازل عن نسبة المشاركة مثل باقي اللاعبين من أجل رحيلك، لكن عندما سألت اللاعبين قالوا لم يحدث، ويحيى الكومي إداني شيكات وحلف إنها هتصرف لكن اكتشفت في البنك أنها بدون رصيد.

وقال مجدي: يحيى الكومي قال للموظف المالي مفيش فلوس في النادي ولو عبد الرحمن مجدي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط، واشتكيت الإسماعيلي من 4 شهور واتحاد الكرة لم يرد عليّ حتى الآن.

واختتم مجدي: كان نفسي أمشي بشكل كويس من الإسماعيلي أمام الجماهير وكنت أقدر الإسماعيلي من بدري لكن رفضت أفسخ عقدي مباشرة رغم امتلاكي شيك بدون رصيد.

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