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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ظل التحول الرقمي.. رائد أعمال: تنامي التجارة الإلكترونية بأفريقيا

أدهم الجنزوري رائد
أدهم الجنزوري رائد الأعمال

 أكد أدهم الجنزوري رائد الأعمال، تنامي التجارة الإلكترونية في مصر و أفريقيا في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، مشيرا إلى أن التسويق الرقمي يساهم في زيادة المبيعات، والتنمية الاقتصادية.

 

وأشار أدهم الجنزوري، إلى أنه لأهمية التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن دعا الاتحاد الإفريقي ممثلا في إدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، لتنظيم مؤتمر في زيمبابوي عن التجارة الإلكترونية، خلال الفترة ما بين يومي الخامس عشر والثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي.

 

وأوضح أدهم الجنزوري، أن مؤتمر التجارة الإلكترونية هدف لمتابعة النقاش الدائر بشأن الكيفية التي يمكن أن يساعد بها الاقتصاد الرقمي في تسهيل عملية التنمية في إفريقيا، بالإضافة إلى المساعدة في دعم سبل تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودعم عملية تنفيذ استراتيجية الاتحاد للتجارة الإلكترونية.

 ونوه بأن المؤتمر تضمن عقد جلسات بشأن الموضوعات المتعلقة بالبنية الأساسية الرقمية في إفريقيا وتطوير القدرات للتنمية الاقتصادية الرقمية وتدفق المعلومات عبر الحدود ووضع سياسات ولوائح لدعم التجارة الإلكترونية ونظم الدفع والتمويل الرقمي في إفريقيا وحماية المستهلكين والأمن الإلكتروني من أجل ضمان سلامة الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية في القارة الإفريقية.

إفريقيا رائد الأعمال التجارة الإلكترونية الاقتصاد الرقمي الاتحاد الافريقي التنمية الاقتصادية

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