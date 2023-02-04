كارت الخدمات المتكاملة.. تعرف على الفحوصات المطلوبة لكل إعاقة

أوضحت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات الهامة عن الأوراق المطلوبة لإجراء الفحوصات المطلوبة حسب نوع الاعاقة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة والتي جاءت كالتالي:

الإعاقة الحركية



- الإشاعات أو التحاليل أو رسم عصب حديثة للحاله.

الإعاقة البصرية



- حدة الابصار (مقياس النظر).

- مجال الابصار فى حاله توافره.

- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره.

- الإعاقة السمعية

- مقياس سمع.

- فى حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.



الإعاقة الذهنية



رسم مخ + روشتة حديثة بالعلاج: في حالات الصرع EEG Electro Encephalogram



الإعاقة السمع بصرية



- حدة الابصار (مقياس النظر).

- مجال الابصار فى حاله توافره.

- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره.

مقياس سمع.

- فى حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.



اضطراب طيف توحد



- التقارير الطبية التى تثبت طيف التوحد من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة

- إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات.

اضطراب التواصل

- تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة .

اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة



- اختبار إلينوى او احد الاختبارات المعتمدة صادر من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة .

- تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للاطفال .

إضطراب صعوبات التعلم.

- اختبار إلينوى او احد الاختبارات المعتمدة صادر من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة.

- تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للاطفال

الإضطراب النفسى / الانفعالى.

- تقرير طبى من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة

أمراض الدم



- تقرير طبى من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين .

أمراض القلب



تقرير طبى من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل ( موجات فوق صوتية على القلب - قسطرة تشخيصية لشرايين القلب فى حالات ألام الصدر المتكررة