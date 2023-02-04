خلال تفقده مستشفى الحسينية.. وزير الصحة يستمع لمطالب الأهالي ويكلف بتقديم خدمة لائقة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة سير العمل، ومدى توافر القوى البشرية، والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

أكد وزير الصحة ان مستشفي الحسينية المركزي تخدم أكثر من ٩٨٠ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، بطاقة استيعابية ١٤٨ سريرًا منهم ١٢ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة، هذا بجانب قسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٥١ ماكينة لخدمة ٢١٠ مريض كلي.

تفقد الوزير مباني وأقسام المستشفى المختلفة، والتي شملت "قسم الإستقبال والطوارئ، والكلى الصناعي، والحضانات، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية"، موجها بإعداد خطة تضم إنشاء مبان جديدة بالمستشفى تعتمد على استغلال المساحات الفضاء بها، وذلك للتوسع في مجالات تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما وجه برفع كفاءة الأقسام الداخلية واستحداثها، بما يساهم في توفير كافة سبل الراحة للمرضى.

كما استماع الوزير الي المرضى والمترددين على المستشفى لاستبيان مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على تطوير الخدمات الطبية العلاجية بما يتوافق مع متطلباتهم.

كما اطلع على ملفات المرضى، ومعدلات التردد على الأقسام الطبية المختلفة، ونسب الإشغال، وكذلك معدل الحالات التي يتم مناظرتها من خلال مبادرة التشخيص عن بعد والبالغ عددهم ٥٤٠ مريض حتي الآن، كما وجه معالي وزير الصحة بتوفير بعض التجهيزات الطبية لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك لخدمة المرضي بمركز ومدينة الحسينية.

واستمع الوزير لعرض وكيل الوزارة بشأن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى خلال الفترة الماضية بتكلفة تقديرية تخطت ٨ مليون جنيه، متضمنة تجهيز عناية مركزة بقوة ٨ أسرة، وتزويدها بعدد ٣ أجهزة تنفس صناعي، ٤ أجهزة سباب، ١٤ سيرنج بامب، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، بالإضافة إلي دعم المستشفي بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية ٤.٢ مليون جنيه دعم من وزارة الصحة، هذا بجانب تطوير قسم عناية القلب، وأخيرا تطوير قسم الكلى شاملا البنية التحتية والمرافق المخصصة له بتكلفة ١.٥ مليون جنيه دعما من ميزانية المديرية، وتخصيص محطة معالجة مياه جديدة بتكلفة نصف مليون جنيه بالتعاون مع جمعية الأورمان، كما تم تزويد المستشفى بمولد كهربائي حديث بمبلغ نصف مليون جنيه.

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