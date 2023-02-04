عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تفقده مستشفى الحسينية.. وزير الصحة يستمع لمطالب الأهالي ويكلف بتقديم خدمة لائقة

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة سير العمل، ومدى توافر القوى البشرية، والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

 

أكد وزير الصحة ان مستشفي الحسينية المركزي تخدم أكثر من ٩٨٠ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر،  بطاقة استيعابية ١٤٨ سريرًا منهم ١٢ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة، هذا بجانب قسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٥١ ماكينة لخدمة ٢١٠ مريض كلي.

 

تفقد الوزير مباني وأقسام المستشفى المختلفة، والتي شملت "قسم الإستقبال والطوارئ، والكلى الصناعي، والحضانات، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية"، موجها بإعداد خطة تضم إنشاء مبان جديدة بالمستشفى تعتمد على استغلال المساحات الفضاء بها، وذلك للتوسع في مجالات تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما وجه برفع كفاءة الأقسام الداخلية واستحداثها، بما يساهم في توفير كافة سبل الراحة للمرضى.

 

كما استماع الوزير الي المرضى والمترددين على المستشفى لاستبيان مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على تطوير الخدمات الطبية العلاجية بما يتوافق مع متطلباتهم.

 

وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية بمركز طب أسرة ووحدة إسعاف «سعود» بالشرقية

كما اطلع على ملفات المرضى، ومعدلات التردد على الأقسام الطبية المختلفة، ونسب الإشغال، وكذلك معدل الحالات التي يتم مناظرتها من خلال مبادرة التشخيص عن بعد والبالغ عددهم ٥٤٠ مريض حتي الآن، كما وجه معالي وزير الصحة بتوفير بعض التجهيزات الطبية لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك لخدمة المرضي بمركز ومدينة الحسينية.

 

واستمع الوزير لعرض وكيل الوزارة بشأن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى خلال الفترة الماضية بتكلفة تقديرية تخطت ٨ مليون جنيه، متضمنة تجهيز عناية مركزة بقوة ٨ أسرة، وتزويدها بعدد ٣ أجهزة تنفس صناعي، ٤ أجهزة سباب، ١٤ سيرنج بامب، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، بالإضافة إلي دعم المستشفي بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية ٤.٢ مليون جنيه دعم من وزارة الصحة، هذا بجانب تطوير قسم عناية القلب، وأخيرا تطوير قسم الكلى شاملا البنية التحتية والمرافق المخصصة له بتكلفة ١.٥ مليون جنيه دعما من ميزانية المديرية، وتخصيص محطة معالجة مياه جديدة بتكلفة نصف مليون جنيه بالتعاون مع جمعية الأورمان، كما تم تزويد المستشفى بمولد كهربائي حديث بمبلغ نصف مليون جنيه.

0_IMG_20230204_110501
0_IMG_20230204_110501
0_IMG_20230204_111025
0_IMG_20230204_111025
0_IMG_20230204_103229
0_IMG_20230204_103229
0_IMG_20230204_103247
0_IMG_20230204_103247
0_IMG_20230204_103644
0_IMG_20230204_103644
الشرقية وزارة الصحة مدينه الحسينية الخدمات الطبية وزير الصحة وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

كأس العالم للأندية.. رسالة من خالد الغندور للأهلي قبل مباراة سياتل |شاهد

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

الأوراك بـ90.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 فبراير 2023

ترشيحاتنا

مفاجأة.. محمد الكواليني مذيعا لمباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية على تايم سبورت

القبض على شخص يدير 7 مواقع إلكترونية تبث محتوى مسروقا

مواجهات وإصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيمًا في أريحا

مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي قبل مباراة اليوم بكأس العالم للأندية

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أسوان - أبو سمبل البري

توريد مليون و848ألف طن سكر.. التموين: سداد مستحقات المزارعين إلكترونيا خلال 15يوما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح المسلسل.. علاج أزمة منتصف العمر

مش هتصدق.. سبب غريب وراء وضع المرايا داخل المصاعد.. تفاصيل

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين

فستان خيالي.. تفاصيل إطلالة زوجة أحمد عصام في حفل زفافها.. شاهد

فيديو

بدون اشتراك.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي اليوم

قصقصوا ريشها| تراجع كبير في أسعار الدواجن في هذا الوقت.. فيديو

يراقب في صمت.. منطاد تجسس صيني يثير أزمة وتحرك أمريكي عاجل |فيديو

ضيع أهم صفقة.. هل تورط سافيو في عدم انضمام سوزا إلى الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ