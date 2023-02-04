استمرار الأمطار وثلوج| تحذيرات من الأرصاد حول الطقس.. فيديو

الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية اخبارية عن درجات الحرارة وحالة الطقس





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم أنحاء البلاد، وسط وجود فرص لتكون الثلوج وصقيع على المزروعات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، سيكون معتدل الحرارة علي القاهره الكبري والوجة البحري والسواحل الشماليه الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبروده علي السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



أما بالنسبة للأمطار فاوضحت الأرصاد أن طقس اليوم يشهد انحسارا في الأمطار، و تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وايضا السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.، يصاحب ذلك نشاطا للرياح علي بعص المناطق من السواحل الشمالية.

ونوهت الهيئة ان الأجواء ستظل باردة خلال الطقس ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وستكون شديد البروده علي جنوب البلاد.

ولفتت إلى أن الطقس سيشهد فرص تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين،وان درجات الحرارة هناك ستنخفض إلى 3 درجات.، وسيتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد.



وعن الظواهر الجوية التى سيشهدها الطقس اليوم



قالت الأرصاد أن الشبورة المائية ستظل موجودة، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد.



أما حالة البحرين المتوسط والأحمر، فسيكون المتوسط خفيفا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر والساعات المتأخره من الليل.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم، خلال تصريحات تلفزيونيه عن ان البلاد مازالت تشهد استمرارا في تحسن الأحوال الجوية

ونوهت انه مع بداية اليوم فى فترة الصباح بدأت أجواء باردة ومع تقدم ساعات النهار ستسود الأجواء المعتدلة تمامًا على أغلب مناطق الجمهورية.



واشارت إلى أن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وستسود على هذه المناطق خلال فترة النهار أجواء مائلة للبرودة، أما بالنسبة للمناطق الجنوبية فستسود عليها أجواء مائلة للدفء وذلك خلال فترة النهار.

ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى مابين الـ 9 والـ 10 درجات مئوية وتسجل أقل من 10 درجات في بعض المدن الجديدة، وقد تصل لـ 5 درجات في محافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد، وقد تصل في وسط سيناء إلى صفر درجة مئوية.

وأوضحت أن الأجواء خلال فترة الليل ستكون من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يتكون الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد بجانب تكون الثلوج على قمم جبال سيناء وموسى وسانت كاترين.

ولفتت إلى أنه متوقع وجود فرص لأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرروًا بمطروح الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح العريش.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهى، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات