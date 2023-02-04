أرخص سيارة أوتوماتيك صينية في مصر موديل 2023 .. صور

مازالت السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا التي يقدمها الصانع الصيني، حيث تعد واحدة من أبرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات الاولى مانيوال بسعر 340 الف جنيه، والاخرى اوتوماتيكية الاداء بقيمة سعرية بلغت 385 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري ابرز المواصفات الفنية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2023

بي واي دي موديل 2023

تجهيزات السيارة بي واي دي موديل 2023

تأتي السيارة بي واي دي موديل 2023 بعدد 4 زجاج كهربائي، ومكيف هواء يدوي، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة، بينما تضم نظام صوتي ترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ولوحة عدادات مدعومة باضاءة LED.

بي واي دي موديل 2023

وتحتوي السيارة بي واي دي موديل 2023 على نظام إيموبليزر المضاد للسرقة، مع عجلة قيادة باور ستيرنج قابلة للامالة، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

بي واي دي موديل 2023

ودعمت المرايات الجانبية للسيارة باشارات ضوئية، مع واجهة أمامية ذات مصابيح حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود مع لمسات فضية، واضاءة نهارية، بالاضافة إلى جنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع.

بي واي دي موديل 2023

وحصلت السيارة بي واي دي موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية بلغت 108 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.