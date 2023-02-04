المنسق العام: منتدي شباب العالم منصة دولية لجميع الثقافات

قالت بسنت ضياء الدين المنسق العام لمنتدي شباب العالم إن المنتدي أصبح منصة دولية يجمع كل شباب العالم والثقافات ، والمنتدي وصل إلى ٦٠٠ ألف شاب على مستوي انحاء العالم.

كما نجح المنتدي في الترويج للسياحة المصرية ، كما دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دوره التنموي وتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته ادارة المنتدي للاعلام عن النسخة الخامسة لمنتدي شباب العالم بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي.

ويأتي النسخة الخامسة استكمالًا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار أربع نسخات، أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغلهم، وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد تعد أهم ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية.