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رئيس التحرير
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أخبار البلد

من إنتاج "المتحدة".. عرض فيلم وثائقي عن حياة ياسر رزق بنقابة الصحفيين

صدى البلد

عرضت نقابة الصحفيين، الفيلم الوثائقى الذى أعدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن حياة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، وذلك خلال إحياء الذكرى الأولى للكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصرى اليوم السابق.

واستعرض الفيلم الوثائقى، أبرز شهادات الكتاب الصحفيين عن رحلة ياسر رزق الصحفية، وكيف كان يتعامل مع زملائه الصحفيين، كما استعرض الفيلم الوثائقى، كيف كان يتعامل ياسر رزق مع أولاده وزوجته، وأبرز عاداته الأسرية، وكيف كان يتعامل داخل منزله، والتزامه بالديمقراطية في القرار داخل بيته، كما استعرض شهادات أفراد أسرته عن طريقة تعامله معهم.

ورصد الفيلم الوثائقى رحلة ياسر رزق من طفولته وحتى وفاته، الفيلم من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ووجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الفيلم الوثائقى الذى أعدته عن حياة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق.

وتُحيى نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، فى اليوم السبت الذكرى الأولى للكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، النقابى القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصرى اليوم السابق.

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