استعدادًا للإسماعيلي .. 21 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري

استقر الصربي زوران مانلوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري على اختيار 21 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوي المصري الممتاز.

ووقع اختيار الصربي زوران على كل من :-

حراسة المرمى: المهدى سليمان – صبحى سليمان – عمرو خليل، خط الدفاع: هشام صلاح - جافين جازيتو - خالد صبحى - محمود علاء - صبرى رحيل - عبد الله نصيب، خط الوسط: مورو ساليفو - إسلام عبد النعيم - خالد الغندور - إبراهيم حسن - محمود عبد العزيز - محمد محمود - أحمد عادل ميسى - عبد الغنى محمد _ ناصر ناصر،الهجوم: أوستن أموتو – مابولولو- أحمد عيد.

تفاصيل جلسة محمد مصيلحي مع اللاعبين والجهاز الفني

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حضور تدريبات الفريق الأول مساء أمس استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي .

جاء ذلك بهدف دعم وتحفيز اللاعبين قبل المواجهة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية .