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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير .. بايدن يعطي الضوء الأخضر لإسقاط منطاد التجسس الصيني

بايدن
بايدن

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى موافقته على التعامل مع المنطاد الصيني، الذي يطير عبر سماء الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ذكرت الصحيفة، إنه تدرس إدارة بايدن خطة لإسقاط بالون التجسس الصيني الذي  يحلق في سماء  الولايات المتحدة.

وأفادت عدة وكالات إخبارية أن بعض شهود العيان في ولاية كارولينا الشمالية قد رصدوا البالون في وقت سابق اليوم السبت وهو يحلق فوق الولاية.

وغرد مكتب شريف مقاطعة يورك ، ساوث كارولينا، وقال سمعت تقارير تفيد بأن البالون يطير فوق المنطقة.

شوهد المنطاد لأول مرة فوق الولايات المتحدة فوق مونتانا يوم الأربعاء.

زعمت الحكومة الصينية أنه منطاد  لأغراض الطقس انحرف عن مساره بفعل الرياح، لكن المسؤولين الأمريكيين خلصوا إلى أن البالون هدفه التجسس.

وقال مسؤولون إن تحرك المنطاد فوق الأراضي الأمريكية ينتهك القانون الدولي وسيادتها.

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