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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء أبطال القرن.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي ضد ريال مدريد
الأهلي ضد ريال مدريد

حقق فريق الأهلي، فوزا ثمينا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي، ليصطدم بريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.

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