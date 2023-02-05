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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حفل زفافه تصدر السوشيال ميديا.. من هو الفنان أحمد عصام؟

فرح الفنان أحمد عصام
فرح الفنان أحمد عصام

تصدر فرح الفنان أحمد عصام، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد الفرح غناء الثنائي عمرو دياب وتامر حسني سويا لأول مرة، فضلا عن حضور العديد من الفنانين والمطربين ونجوم المجتمع.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شهد فرح الفنان أحمد عصام أيضا، ظهور الداعية مصطفى حسني، الذي عقد قران الفنان على عروسه، وسط حضور عائلة العروسين وأصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني.

وتساءل العديد من المتابعين عن الفنان أحمد عصام، الذي حضر حفل زفافه جميع هؤلاء الفنانين، خاصة وأنه ليس مشهورا داخل الوسط الفني ولم يتردد اسمه كثيرا.

من هو الفنان أحمد عصام؟

ولد أحمد عصام في في 10 نوفمبر عام 1980، عمله الأساسي هو مهندس مؤثرات بصرية، حيث يعمل في تصميم عروض الألعاب النارية، وشارك بعروض الألعاب النارية في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب، كما يمتلك شركة خاصة بهذا المجال.

كانت أولى الحفلات التي شارك فيها بعروض الألعاب النارية حفلًا غنائيًا للمطرب محمد منير، الذي حضر حفل زفافه هو الآخر.

كما شارك في العديد من الحفلات والفعاليات الهامة، منها مهرجان موسم الرياض وفي حفل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة، فضلا عن تنظيم عروض حفلات رأس السنة.

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أعمال أحمد عصام الفنية

بدأ أحمد عصام مشواره الفني، وهو لا يزال طفل، وشارك في المسلسل الشهير «بوجي وطمطم»، لكن أول ظهور له في السينما كان في فيلم «نور عيني» في عام 2010 مع تامر حسني ومنة شلبى.

توالت بعدها مشاركاته في الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «آدم» الذي عرض في عام 2011 وقام ببطولته تامر حسني، ودوره في مسلسل «بيت السلايف» الذي عرض في عام 2018، ومنها أيضا البيت الكبير الجزء الثاني، بيت السلايف، قانون عمر، السبع بنات، ولي العهد، دكتور أمراض نسا، آدم، خطوط حمرا، الشك وغيرها من الأعمال.

إلى جانب أعماله كممثل، خاض أحمد عصام أولى تجاربه في عالم التأليف، فكتب القصة والسيناريو والحوار لمسلسل «طلقتك نفسي»، الذي عرض العام الماضي عبر شاشة النهار.

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