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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد مراد: كتابات الراحل خالد توفيق مليئة بالمغامرات والأشياء الشيقة

أحمد مراد
أحمد مراد

كشف الكاتب والروائي أحمد مراد، عن علاقته بالراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، قائلا إنه كان صديقه العزيز وكان رفيقه في السفر، وشاركا سويا في جميع معارض الكتب في دبي وإنجلترا.

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وأضاف أحمد مراد، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن كتابات الدكتور أحمد خالد توفيق مليئة بالمغامرات والأشياء الشيقة التي تجعل الجميع يبحث عن كتاباته الأخري وينتظر كل ما هو جديد له.

وتابع أحمد مراد، أنه منذ حصول نجيب محفوظ علي جائزة نوبل أصبح جميع الكتاب والروائيين يكتبون من أجل الجائزة فقط وليس من أجل الهواية أو القراء.

https://fb.watch/iuGqOXTQFk/?mibextid=NnVzG8

نجيب محفوظ ام بي سي مصر برنامج الحكاية جائزة نوبل احمد خالد توفيق الروائي أحمد مراد

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