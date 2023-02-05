أحمد مراد: كتابات الراحل خالد توفيق مليئة بالمغامرات والأشياء الشيقة

كشف الكاتب والروائي أحمد مراد، عن علاقته بالراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، قائلا إنه كان صديقه العزيز وكان رفيقه في السفر، وشاركا سويا في جميع معارض الكتب في دبي وإنجلترا.

وأضاف أحمد مراد، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن كتابات الدكتور أحمد خالد توفيق مليئة بالمغامرات والأشياء الشيقة التي تجعل الجميع يبحث عن كتاباته الأخري وينتظر كل ما هو جديد له.

وتابع أحمد مراد، أنه منذ حصول نجيب محفوظ علي جائزة نوبل أصبح جميع الكتاب والروائيين يكتبون من أجل الجائزة فقط وليس من أجل الهواية أو القراء.

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