ندوة لإعلام العريش حول التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر

نفذ مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر ، بنادى العريش الرياضى ، حاضر فيها المهندس عبد الله الحجاوى رئيس جمعية حماية البيئة ومدير عام شئون البيئة بشمال سيناء سابقا ، وحضرها قيادات نادى العريش، ومحمد رشدى مدرب الأكاديمية الرياضيه ومجموعة من أعضاء الأكاديمية بنادي العريش.

وتحدث الحجاوى ، عن المفاهيم العامة حول تعريف البيئة والمقصود بالتغيرات المناخية ومفهوم الاقتصاد الأخضر بصوره مبسطة، وأشار إلى معنى التصنيع الأخضر وهو الذى لا ينتج عنه ملوثات أو مخلفات.

وتم الرد على بعض التساؤلات التى دارت حول الفرق بين الطقس والمناخ وكيفية التكيف مع التغيرات المناخيه ، وماهية المشروعات الصديقة للبيئة و التى يمكن إقامتها فى شمال سيناء .

الاقتصاد الأخضر



وأوصى اللقاء ، بضرورة الحفاظ على المكان الذى نعيش فيه أو نستخدمه سواء بيت او مدرسه او نادى.

وضرورة إنشاء صناعات تهتم بالاقتصاد الأخضر ويكون احد معاييرها للحفاظ على البيئة .ونصح الشباب والطلائع بعدم القاء المخلفات فى الشارع ووضع القمامة فى الأماكن المخصصة لها حتى لا نساعد على تكاثر الذباب والبعوض .

وأثنى المهندس عبد الله الحجاوى ، على ثقافة أعضاء الأكاديمية وتجاوبهم فى اللقاء..وطلب مدرب الأكاديمية بعمل زيارة لأعضاء الأكاديمية إلى مجمع إعلام العريش للتعرف على نشاط المجمع وعمل يوم ثقافى ترفيهى وسيتم تحديد موعد مع مدير مركز الإعلام .

