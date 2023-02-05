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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر.. السيسي يتقدم مشيعي جنازة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيعي جنازة شيعي جنازة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل. 

 

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" السيرة الذاتية للمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس.

-  من مواليد ٦ يوليو عام ١٩٥٥.

-  تخرج عام ١٩٧٨ في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل.

- بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام ١٩٧٩ حتى عام ٢٠٠٠ حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

-  وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٥.

-  رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٧.

-  رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣.

-  وزير البترول منذ ١٦ يوليو ٢٠١٣ وحتى ١٨ سبتمبر ٢٠١٥.
 
-  رئيس مجلس الوزراء منذ ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ وحتى ٥ يونيو ٢٠١٨.

-  مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ ١٤ يونيو ٢٠١٨.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نعي بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.

وقال الرئيس: "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة.. لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه..إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص..وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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