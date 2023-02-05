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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: لهذا السبب تم اختيار السنغال كضيف شرف|فيديو

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

قال سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن اختيار السنغال كضيف شرف للمهرجان هذا العام جاء السبب ان السينما السنغالية رائدة في دول جنوب الصحراء، موضحا أن السنغال تأتي في المركز الثاني بعد مصر إفريقيا بالاهتمام بالسينما.

وأضاف «سيد فؤاد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحنا مصري» على التلفزيون المصري، أنه خلال السنوات الماضية بدأ يخرج من السنغال مخرجون  يحققون جوائز في المسابقات العالمية، والسينما السنغالية عادت إلى قوتها مرة أخرى.

وأشار رئيس مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، إلى أن السينما الأفريقية قوية جدا، ونحن تأخرنا كثيرا بالاهتمام بالسينما في إفريقيا، خاصة دول جنوب الصحراء، موضحا أن الأفلام المصرية كانت مؤثرة داخل القارة الافريقية ولابد من الاهتمام بعرض الفيلم المصري داخل أفريقيا من خلال السينما.

تكريم لـ الفنانين و المخرجين 

وأكد سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن هناك ورشً للتدريب في مصر وتدريب المخرجين الأفارقة، خاصة أن عددًا كبيرًا حصل على جوائز وتم تكريمهم، مشيرا إلى أن هناك تكريمًا لـ الفنانين و المخرجين المصريين والعرب والافارقة.

 

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