وفدا من جامعة الزقازيق يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

ترأس الدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة والدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق وفداً ضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدداً كبيراً من طلاب كليات ومعاهد الجامعة للمشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسون والمقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

و يستمر المعرض في استقبال الزوار حتى 6 فبرايرالجاري وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

أكد رئيس جامعة الزقازيق انه جاء تنظيم تلك الزيارة فى إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على القراءة ، والإطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافي لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي .

وأشار "الدرندلي" الي أن الوفد قام بزيارة أجنحة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وجناح هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض، كما تم تفقد أجنحة المعرض والإطلاع على أحدث ما أصدرته دور النشر المصرية والعربية والدولية من المراجع و الكتب والروايات والدوريات في مختلف المجالات.

كما شارك الوفد في حضور عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض، وحرصوا في نهاية زيارتهم على اقتناء بعض الكتب التي نالت اهتمامهم .

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