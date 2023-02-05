طبيب الأهلي يوضح مستجدات البرنامج التأهيلي لـ أكرم توفيق وكريم فؤاد

قال أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالاهلي، إن الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبي الفريق، يواصلان تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المحدد لهما عقب جراحة الرباط الصليبي.

وقال طبيب الفريق: «أكرم توفيق يخوض مرحلة جديدة من التأهيل البدني في أكاديمية اسبيتار في قطر، وفقا للجدول الزمني والتدريبي المحدد له من قبل الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي في النمسا».

وأشار طبيب الفريق إلى أن كريم فؤاد انتهى من المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي في القاهرة، وينهي خلال الأيام الجارية إجراءات السفر إلى قطر لخوض مرحلة جديدة من التأهيل في البرنامج المحدد له بأكاديمية اسبيتار.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.