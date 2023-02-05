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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كريم همام: الشباب بناة المستقبل و نعمل علي اعدادهم لذلك

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

بدا معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية تنفيذ معسكر وبرنامج تدريبي لإعداد القائد العربي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وذلك بمدينة الأقصر.

 

يتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات منها الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة التطرف الدولي، وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ورؤية وزارة الشباب مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وعمل نموذج محاكاة إتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلي بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

 

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة ان هذا البرنامج التدريبي ياتي من اهمية تاهيل الشباب العربي لانهم هم  بناة المستقبل، الذين يجسدون معاني الإبداع والإنجاز والتنافس والتميز، ويعملون على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى أعمال ومشروعات مستقلة ومستدامة. مبينًا انه على قناعة تامة بأن الشباب هم المحرك والدافع الرئيسي للعملية التنموية، وأن الشباب هم وسيلة التنمية وغايتها، ولذلك يجب أن نستمر في الاستثمار في الشباب من خلال التعليم والتدريب وتزويدهم بالمهارات والخبرات، حتى يظل الشباب العربي على درجة عالية من الإبداع والتميز، متطلعًا إلى متابعة أعمالهم الإبداعية في مقبل الأيام في المجالات كافّة، مفيدا على حرص الاتحاد الدائم على تمكين الشباب .

وزير التعليم العالي Jobs Education معهد اعداد القادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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