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رئيس التحرير
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شريكي ليس طفلا.. مفاجآت صادمة في قضية قاتلة أمها ببورسعيد

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية حية، عن تنحى مينا نصر، محامي الطفل المتهم بقتل والدة عشيقته مشرفة عمال بورسعيد بمساعدة ابنتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد ، اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد.

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وكان النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم تتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

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