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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مد فترة التقديم للدراسات العليا بكلية "التكنولوجيا والتعليم" جامعة حلوان لـ9 فبراير

الدراسات العليا
الدراسات العليا

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، مد فترة التقديم للدراسات العليا، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، إن الكلية خلال الأعوام السابقة ومنذ فتح باب التقديم للدراسات العليا تمت بها العديد من مناقشات الماجستير والدكتوراه وفتحت أفاق جديدة للطلاب للتفوق.

وصرح لطفي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن طريقة التقديم للدراسات العليا يتم عن طريق الدخول على الموقع الكترونيا للتسجيل للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، وانه قد تقرر مد فترة التقديم فتح باب للتقديم  للفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي 2022/2023 حتي يوم الخميس 9 فبراير للتخصصات التالية :

  • تكنولوجيا التبريد والتكييف" مرحلة الماجستير - الدكتوراه "
  • تكنولوجيا الإنتاج "مرحلة الماجستير - الدكتوراه"
  • تكنولوجيا السيارات والجرارات " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الكهرباء " مرحلة الماجستير - الدكتوراه"
  • تكنولوجيا الالكترونيات "مرحلة الماجستير - الدكتوراه"

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وأوضح عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا بالكلية:
• صورة شهادة البكالوريوس 
• بيان التقديرات 
• الموقف من التجنيد 
• موافقة جهة العمل 
• صورة الرقم القومى 
• صورة الماجستير للتقديم للدكتوراه 
• شهادة الميلاد 
• شهادة حسن سير وسلوك 
• صوره شخصيه

جدير بالذكر يتم الدخول على الموقع التالي الكترونيا للتسجيل للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان
http://admission.postgraduate.helwan.edu.eg/ar

وعلي جانب آخر بدأت  كلية الحقوق جامعة حلوان في استقبال شباب الجامعات المصرية المشاركين في الدورة الحقوقية الأولى بالجامعة التي تقام بعنوان التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة خلال الفترة من السبت الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٣ حتى الأربعاء الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٣، بمشاركة ١٥ كلية حقوق من الجامعات المصرية .

و تتم المبادرة الحقوقية بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق.

ويقوم بتنسيق الدورة الحقوقية  الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  الدكتورة إيمان اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

التقديم للدراسات العليا كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان طريقة التقديم للدراسات العليا

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