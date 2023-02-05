الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

الاسبراجوس أو الهيلون أو السكوم كما يسمي في بعض البلدان العربية نبات تصدرت صورته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وتساءل مستخدميه عن أبرز المعلومات عنه التي تجعل سعر الكيلو من الاسبراجوس المستورد يقدر بـ “712.50”.

يعتبر الاسبراجوس أو الهيلون من النباتات المصرية القديمة التي نقشت رسوماته على جدران المعابد، ووجدت عيدانه في العديد من المقابر الفرعونية، وبعض من بذوره محفوظة داخل أوان فخارية بالمقابر الفرعونية حيث كان يستخدم كغذاء غني بالفؤائد وطعام فاتح للشهية وفي بعض الوصفات العلاجية.

نبات الاسبراجوس (الهيلون)

"الذهب الأبيض" أو "خضار الملوك" بهذين اللقبين وصف الألمان نبات الاسبراجوس (الهيلون) حيث يوجد على الكثير من مؤائدهم خاصة أنه هناك موسم سنوي باسمه يقام في شهر مايو ويستمر حتي يونيو من كل عام، إضافة إلى مهرجان “سان جواكين للهليون” الـ 37م، والذي سيقام في ستوكتون، مدينة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من الـ 12 ظهرا في 14 أبريل إلى الـ 7 مساء من 16 أبريل 2023 ضمن مجموعة من الألعاب للأطفال وفق ما ذكره موقع قناة “cbc” الأمريكية، منذ ساعات.

نبات الاسبراجوس (الهيلون) الصورة: فيسبوك

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز 6 فوائد لنبات الاسبراجوس أو الهيلون، والذي يأتي على 3 ألوان “ الأخضر والأبيض والأرجواني” و يتم استخدامه في الأطباق حول العالم بما في ذلك “الفريتاتا والباستا”، وفقا لما ذكره موقع “هيلث لاين”:

1- الاسبراجوس أو الهيلون مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تقاوم الشيخوخة والالتهابات المزمنة والعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

2- الاسبراجوس أو الهيلون يحسن صحة الجهاز الهضمي نظرا لغناه بالألياف الغذائية ضرورية حيث يحتوي نصف كوب فقط من الهليون على 1.8 جرام من الألياف، وهو ما يمثل 7٪ من احتياجاتك اليومية.

3-الاسبراجوس أو الهيلون مفيد للنساء الحوامل نظرا لأنه مصدر ممتاز لحمض الفوليك، المعروف أيضا “بفيتامين B9” مما يوفر 22% من الاحتاج اليومي للحوامل وصحة الجنين.

4-الاسبراجوس أو الهيلون يساعد على خفض ضغط الدم حيث يحتوي كوب من النبات على 6٪ من احتياجاتك اليومية له عن طريق خفضه ضغط الدم بطريقتين: إرخاء جدران الأوعية الدموية وإخراج الملح الزائد عن طريق البول.

5-الاسبراجوس أو الهيلون يساعدك على فقدان الوزن حيث يحتوي نصف كوب منه على على 20 سعرا حراريا فقط.

6- الاسبراجوس أو الهليون لذيذ ويسهل دمجه في نظامك الغذائي حيث يمكن طهيه بعدة طرق، تشمل: السلق والشوي والتحمير والقلي.

يحتوي نصف كوب فقط (90 جرام) من الهليون المطبوخ على :

السعرات الحرارية: 20

البروتين: 2.2 جرام

الدهون: 0.2 جرام

الألياف: 1.8 جرام

فيتامين ج: 12٪

فيتامين أ: 18٪

فيتامين ك: 57٪

الفولات: 34٪

البوتاسيوم: 6٪

الفوسفور: 5٪

فيتامين هـ: 7٪

ويحتوي الهليون أيضًا على كميات صغيرة من المغذيات الدقيقة الأخرى، بما في ذلك الحديد والزنك والريبوفلافين، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين K ، وهو عنصر غذائي أساسي يساهم في تخثر الدم وصحة العظام ومقوي للرجال.