عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

معلومات عن نبات الاسبراجوس
معلومات عن نبات الاسبراجوس (الهيلون) بعد تصدره التريند

الاسبراجوس أو الهيلون أو السكوم كما يسمي في بعض البلدان العربية نبات تصدرت صورته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وتساءل مستخدميه عن أبرز المعلومات عنه التي تجعل  سعر الكيلو من الاسبراجوس المستورد يقدر بـ “712.50”. 

يعتبر الاسبراجوس أو الهيلون من النباتات المصرية القديمة التي نقشت رسوماته على جدران المعابد، ووجدت عيدانه في العديد من المقابر الفرعونية، وبعض من بذوره محفوظة داخل أوان فخارية بالمقابر الفرعونية حيث كان يستخدم كغذاء غني بالفؤائد وطعام فاتح للشهية وفي بعض الوصفات العلاجية. 

اللوز الأخضر.. نبات يقلل من السكر وضغط الدم.. تعرف على فوائده المذهلة

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

شبيه اللحوم.. موسم استثنائي للفقع بعد الأمطار غير المسبوقة في السعودية| فيديو

بقي دكتور.. النمل يكتشف مصابي السرطان من البول| دراسة مثيرة

نبات الاسبراجوس (الهيلون) 

 "الذهب الأبيض" أو "خضار الملوك" بهذين اللقبين وصف الألمان نبات  الاسبراجوس (الهيلون) حيث يوجد على الكثير من مؤائدهم خاصة أنه هناك موسم سنوي باسمه يقام في شهر مايو ويستمر حتي يونيو من كل عام، إضافة إلى مهرجان  “سان جواكين للهليون” الـ 37م، والذي سيقام في ستوكتون، مدينة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية  من الـ 12 ظهرا في 14 أبريل إلى الـ 7 مساء من 16 أبريل 2023 ضمن مجموعة من الألعاب للأطفال وفق ما ذكره موقع قناة “cbc” الأمريكية، منذ ساعات. 

نبات الاسبراجوس (الهيلون) الصورة: فيسبوك 

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز 6 فوائد لنبات  الاسبراجوس أو الهيلون، والذي يأتي على 3 ألوان “ الأخضر والأبيض والأرجواني” و يتم استخدامه في الأطباق حول العالم  بما في ذلك “الفريتاتا والباستا”، وفقا لما ذكره موقع “هيلث لاين”: 

1- الاسبراجوس أو الهيلون مصدر جيد لمضادات الأكسدة  التي تقاوم الشيخوخة والالتهابات المزمنة والعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان. 

2- الاسبراجوس أو الهيلون يحسن صحة الجهاز الهضمي نظرا لغناه بالألياف الغذائية ضرورية حيث يحتوي نصف كوب فقط من الهليون على 1.8 جرام من الألياف، وهو ما يمثل 7٪ من احتياجاتك اليومية.

3-الاسبراجوس أو الهيلون مفيد للنساء الحوامل نظرا لأنه مصدر ممتاز لحمض الفوليك، المعروف أيضا “بفيتامين B9” مما يوفر 22% من الاحتاج اليومي للحوامل وصحة الجنين. 

4-الاسبراجوس أو الهيلون يساعد على خفض ضغط الدم حيث يحتوي كوب من النبات على 6٪ من احتياجاتك اليومية له عن طريق خفضه ضغط الدم بطريقتين:  إرخاء جدران الأوعية الدموية وإخراج الملح الزائد عن طريق البول.

5-الاسبراجوس أو الهيلون يساعدك على فقدان الوزن حيث يحتوي نصف كوب منه على على 20 سعرا حراريا فقط.

6-  الاسبراجوس أو الهليون لذيذ ويسهل دمجه في نظامك الغذائي حيث يمكن طهيه بعدة طرق، تشمل: السلق والشوي والتحمير والقلي.

يحتوي نصف كوب فقط (90 جرام) من الهليون المطبوخ على :

السعرات الحرارية: 20
البروتين: 2.2 جرام
الدهون: 0.2 جرام
الألياف: 1.8 جرام
فيتامين ج: 12٪ 
فيتامين أ: 18٪ 
فيتامين ك: 57٪ 
الفولات: 34٪ 
البوتاسيوم: 6٪
الفوسفور: 5٪ 
فيتامين هـ: 7٪ 
ويحتوي الهليون أيضًا على كميات صغيرة من المغذيات الدقيقة الأخرى، بما في ذلك الحديد والزنك والريبوفلافين، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين K ، وهو عنصر غذائي أساسي يساهم في تخثر الدم وصحة العظام ومقوي للرجال. 

 

الاسبراجوس الهيلون السكوم الذهب الأبيض خضار الملوك نباتات فرعونية مصر أمريكا المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل.. إيطاليا تدق ناقوس الخطر بسبب هجوم إلكتروني كبير حول العالم

ترشيحاتنا

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية

بعد الافراج عنها ..5 صور لـ مودة الادهم وضعتها فى مأزق

بشرى سارة .. انخفاض أسعار الدواجن في هذا التوقيت

بأسعار زمان .. 5 سيارات "زيرو" بباقة 200 ألف جنيه فى مصر

بحضور الزعيم ..صور نادرة من فرح أحمد زكي وهالة فؤاد

لحل الأزمات.. حقيقة اجتماع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

السعال والبرد الأبرز.. الثوم يعالج 5 أمراض وهذه فوائد تناول فص يوميا

لعنة الأهلي تصيب الملكي.. الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة الشياطين الحمر

80 حقنة فى تلت ساعة.. سالى عبد السلام تكشف تفاصيل وعكتها الصحية

فيديو

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

خسر 55 دولارا خلال يوم واحد عالميا.. ماذا يحدث في سعر الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ