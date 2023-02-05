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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحذر زيلينسكي: لا تتوقع الانضمام إلينا

صدى البلد

يحذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أوكرانيا من أن آمالها في تحقيق مسار سريع للعضوية في الكتلة لن تتحقق في قمة رئيسية في كييف حاليا.

ومنح زعماء الكتلة الاوروبية وضع المرشح لأوكرانيا في يونيو من العام الماضي، بعد أشهر فقط من إرسال روسيا قواتها إلى الدولة الموالية للغرب. لكن الطريق إلى العضوية الكاملة لا يزال طويلاً ، وقد يستغرق سنوات.

ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل سيبلغان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدوء بأن بلاده لن تتمتع بمعاملة خاصة - على الرغم من أنه لن يتم إصدار أي إعلان قد ينتقص من التحالف الذي أقيم بين كييف وأوروبا.

وصلت فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف يوم الخميس مع ميشيل وأكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، استعدادًا لقمة اليوم.

وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في كييف وعبر أوكرانيا هذا الصباح ، لكن من المتوقع أن تعقد القمة دون تأخير.

مقتل جندي أمريكي في هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا أثناء إجلاء المدنيين

بيان عاجل من مكتب زيلينسكي بشأن الإطاحة بمسئولين كبار في أوكرانيا

وبالأمس شوهد رئيس الاتحاد الأوروبي وهو يحيي بحرارة زيلينسكي قبل مؤتمر صحفي مشترك ، حيث وقع الزوجان علم الاتحاد الأوروبي والأوكراني قبل رفعهما معًا أمام المصورين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وسعت أوكرانيا جهود مكافحة الفساد من خلال مداهمة مساكن أحد أفراد الأوليغارشية ووزير الداخلية السابق ، وهي قضية رئيسية لكي تحصل كييف على الموافقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وغرّدت فون دير لايان بأن أوكرانيا 'تتخذ خطوات ملحوظة إلى الأمام للوفاء بتوصياتنا ، بينما تقاتل في نفس الوقت غزوًا'.

وقالت: 'لم نكن قريبين من أي وقت مضى' ، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي 'يعمل على توسيع نطاق الوصول الخالي من الرسوم الجمركية إلى سوقنا'.

ووصف شميهال عقد القمة في العاصمة بأنه 'إشارة قوية لكل من الشركاء والأعداء' ، وقال يوم الثلاثاء إن كييف لديها 'خطة طموحة للغاية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العامين المقبلين'.

حصلت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة على وعود من الغرب بتسليم دبابات قتال حديثة لمحاربة القوات الروسية ، وتطلب كييف الآن صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.

وحذر زيلينسكي من أن الكرملين يعزز قواته لشن هجوم جديد.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن روسيا 'تستعد لمحاولة الانتقام ، ليس فقط من أوكرانيا ، ولكن من أوروبا الحرة والعالم الحر'.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إنهاء عقوبات جديدة ضد روسيا بحلول 24 فبراير ، الذكرى الأولى لبدء الصراع.

أصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو تتغلب على وابل العقوبات التي فرضها حلفاء أوكرانيا الغربيون وستواصل حملتها العسكرية في أوكرانيا.

لكن فون دير لاين قالت إن العقوبات 'تقوض' الاقتصاد الروسي بالفعل ، وتعيده إلى الوراء لجيل كامل '.

وقدرت أن سقف أسعار النفط الحالي وحده يكلف موسكو حوالي 160 مليون يورو يوميًا.

وقالت: 'سنقدم مع شركائنا في مجموعة السبع حدًا أقصى لسعر المنتجات البترولية الروسية وبحلول 24 فبراير - عام واحد بالضبط منذ بدء الغزو - نهدف إلى تطبيق الحزمة العاشرة من العقوبات'.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زعم أمس أن بلاده لديها خطط للتغلب على الأحداث المؤيدة لأوكرانيا التي نظمتها دول غربية وحليفة في جميع أنحاء العالم للاحتفال بذكرى الغزو في 24 فبراير.

وحذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من أن الكرملين حشد 500 ألف جندي لشن هجوم كبير جديد في أوكرانيا في محاولة لإعادة الزخم لصالح موسكو.

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