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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فرقعة سوشيال ميديا|ابنة الموسيقار محمد عبدالوهاب: الفيلا المعروضة للبيع ليست بيت الراحل.. فيديو

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

أكدت عصمت محمد عبد الوهاب  ابنة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أن الفيلا المعروضة ليست بيت الراحل قائلة : مش عارفة إيه جابنا في القصة دي بالنسبة لي  قصة غامضة ومن قام بنسب الفيلا للموسيقار ومش عارفة يقصد إيه ؟ هل عاوز تعلي السعر بإسمه ؟".
 

وكشفت في مداخلة هاتفية خلال "برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنها في بادئ الأمر لم تهتم وعلمت بالأمر منذ  يومين  إلى حدوث الفرقعة على السوشيال ميديا قائلة: "كنا عايشين في شقة  في الزمالك الكائنة بشارع الفردوس هناك وكانت إيجار قديم عاشت فيها زوجة أبي حتى رحيله وعادت لأصحابها".


وعن ممتلكات ومقتنيات الراحل قالت:  كافة مقتنياته ذهبت لمتحفه إبان عهد فاروق حسني عندما تولى منصب وزير الثقافة في  معهد الموسيقى العربية وهو متحف جميل".


وأضافت مازحة: "يارب تطلع حقيقي  تمنها وصل إلى 7 ملايين دولار والدولار بـ 30 جنيهاً ولكن رغم ذلك الموضوع غريب جداً والبيت المعروض ليس له علاقة بها".


يذكر أن موقع المزاد العالمى سوثبي "Sotheby" عرض على قسم بيع المنازل الشهيرة فيلا للبيع مدون عليها "فيلا على الطراز الكلاسيكى"، منسوبة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بسعر 7 ملايين دولار، وأخذ الموقع يستعرض فى وصف الفيلا قائلاً: فإنّ أول الأشياء التي تجذب الانتباه عند الدخول إلى الفيلا هي الأسقف العالية والألواح الخشبية المتطورة، إذ نشأ هذا الاتجاه الكلاسيكي للتصميم الداخلي في مصر القديمة وتم الحفاظ عليه خلال العصر الحديث، ما خلق روح التفرد والرفاهية، وعلاوة على ذلك؛ تشتمل غرف المطبخ على ركن منفصل لوجبات الإفطار العائلية في الصباح الباكر، بالإضافة إلى حمام للضيوف مجاور، وتتجسد أناقة العصور القديمة في ألواح الجدران على طول المسار المؤدي إلى الطابق العلوي عبر السلالم الخشبية، وتوجد أيضًا ثلاث غرف نوم واسعة بحمامات داخلية، تتمتع كل منها بالخصوصية، بالإضافة إلى مطبخ صغير. 

محمد عبد الوهاب السوشيال ميديا الزمالك العصور القديمة اخبار التوك شو

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