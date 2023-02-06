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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أطول رحلة في العالم.. مصري يسجل رقمين بـ جينيس على دراجة كهربائية

المغامر والناشط البيئي
المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده

نجح المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده، في تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد قيامه بأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية داخل دولة"، وذلك بعد أن قطع مسافة 9,759 كيلو خلال 22 يوما من انطلاق الرحلة، وهو رقم قياسي جديد أول مرة يتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. 

المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده

الرقم الثاني "أطول رحلة على دراجة كهربائية في التاريخ"، بطول 12,742 كم ألف خلال 29 يوما، حيث بدأت الرحلة من القاهرة، ومرت بجميع محافظات مصر بهدف رفع وعي الشباب بالتغيرات المناخية وانتهت في مدينة شرم الشيخ أثناء استضافة مؤتمر المناخ ٢٧.

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واستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ، المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده، للتنسيق مع لتحضيرات القيام برحلته الجديدة إلى قمة المناخ ٢٨ المقرر إقامتها في دولة الإمارات نهاية العام.

المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بنجاح المغامر المصري فى تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وقيامه بأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية، خلال ٣٠ يوما، والتي حملت اسم "الرحلة إلى قمة المناخ ٢٧" موجهة له الشكر على دوره الداعم لحماية البيئة ورفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.

المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده

وتمنت وزيرة البيئة التوفيق والنجاح المتواصل للمغامر المصري فى ظل تجهيزه للقيام برحلته الجديدة إلى قمة المناخ COP28 المقرر إقامتها في دولة الإمارات، والتى تبدأ من مصر من مدينة شرم الشيخ لزيارة دول (الأردن – السعودية – قطر – البحرين – الكويت – عمان) على أن تنتهي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقر انعقاد المؤتمر.

وجهت مبعوث مؤتمر المناخ بتقديم كافة أوجه الدعم للمغامر على عبده لإنطلاق تلك الرحلة تحت رعاية وزارة البيئة، والتنسيق معه من أجل أبراز أهم الإنجازات التي تحققت من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 خلال رحلته القادمة، وقد سلم على عبده للدكتورة ياسمين فؤاد شهادة من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بإسم وزارة البيئة للمبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر.

المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده

من جانبه أكد المغامر المصري على عبده أن الرحلة كانت تحديًا هامًا، وكان هو والفريق المعاون له يعدون للرحلة منذ حوالي عامين، وهو ما مكنه من تحقيق تلك النتيجة التي تعد إنجازا مصريا يزيد من عدد الأرقام المصرية التي تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وكشف "عبده" عن تجهيزه رحلة إلى قمة المناخ ٢٨ المقرر إقامتها في دولة الإمارات نهاية العام الحالى ، مشيرا إلى أن الرحلة تبدأ من مدينة شرم الشيخ لزيارة دول (الأردن – السعودية – قطر – البحرين – الكويت – عمان) على أن تنتهي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقر انعقاد المؤتمر، مؤكدا أن هدف الرحلة هو رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتأهيل الشباب وتسليط الضوء على مجهودات الدول في الوصول لخطة ٢٠٣٠ مستهدفا تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لأكبر عدد دول يتم زيارتها بدراجة كهربائية.

علي عبده ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أطول رحلة على دراجة كهربائية في التاريخ

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