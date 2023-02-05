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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد مدرب حراس المنتخب السابق يتغزل في لبنى عسل على الهواء.. فيديو

الإعلامية لبنى عسل
الإعلامية لبنى عسل

استضافت الإعلامية لبنى عسل، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق، ومدرب حراس مرمى المنتخب الأمريكي الحالي،  زكي عبدالفتاح، من "لوس أنجلوس"، عبر "سكايب"، وفاجئ الكابتن زكي عبد الفتاح، الإعلامية لبنى عسل، بأنه كان قد ظهر معها سابقا في عام 2009، منذ حوالي 14 عام، معلقا " علفكرة أنا كنت معاكي من 12 سنة في 2009 وبسم الله ما شاء الله متغيرتيش خالص".

وأكد زكي عبد الفتاح، خلال اللقاء في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية "لبنى عسل"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن برغم المدة الزمنية مازالت لبنى عسل تحافظ على جمالها المعتاد، منذ 14 عام، ولم يظهر أي سن عليها، مضيفا أنه يريد معرفة ماذا تفعل لبنى عسل لكي تحافظ على جمالها وشبابها بهذا الشكل لكي يخبر زوجته بنصائحها، معلقا "عايز أعرف بتعملي أيه علشان أقول لمراتي، مش ظاهر أي سن عليكي مشاء الله"، وقامت لبنى عسل بمغازلته، بسبب ارتدائه "كاب أحمر"، معلقة "إيه الكاب الأحمر الحلو ده، الأهلي  ديما عالي علطول كدة".

الأهلي في كأس العالم

وكانت لبنى عسل قد استضافت الكابتن زكي عبد الفتاح، للتعليق على فوز النادي الأهلي، على سياتل الأمريكي، في مباراته الثانية بكأس العالم، الذي يقام حاليا بالمغرب، للتعليق على فوز الأهلي، وأداء الفريق الأمريكي، وردود أفعال الشعب الأمريكي، على المباراة، وعلى فوز وأداء النادي الأهلي.

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