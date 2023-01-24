سياتل الأمريكي.. معلومات مثيرة عن منافس الأهلي المحتمل في مونديال الأندية.. فيديو

تحدث زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن فريق سياتل الأمريكي، المنافس المحتمل للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.





وقال زكي عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الفريق الأمريكي قوي للغاية، وكنت أتمنى مواجهة الوداد المغربي أو الهلال السعودي، بدلا من مواجهته، والفريق يمتلك لاعبين مميزين ويمتازوا بالسرعة والقوة والخبرة".

وتابع :" فريق سياتل توج بالدوري المحلي، وهذا دليل على قوته وسيكون منافس صعب للأهلي، ويمتلك لاعب من أوروجواي، ويمثل عقل الفريق في أرض الملعب وهو أخطر عناصره، مهاجم سياتل يستطيع التسجيل من نصف فرصة ويحتاج لمراقبة لصيقة لايقافه".

وأضاف :" فريق سياتل الأمريكي يقيم معسكر في إسبانيا، ليعيش أجواء قريبة من أجواء المغرب المنظم للبطولة".