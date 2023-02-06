الثلاثاء.. جامعة حلوان تفتتح المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى بدر

تعمل جامعة حلوان على تطوير المنشآت الخاصة بها؛ حرصا على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، والعمل على توفير ما يحتاجونه خلال فترة الدراسة.

وكشف رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ان من اهم خطط الجامعة للتطوير خلال عام 2023، الاستعدادات لافتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى بدر الجامعي.

وكشفت جامعة حلوان ان مستشفى بدر الجامعي دورًا محوريا في تقديم خدماته الطبية لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة .

وتجرى أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، و الدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، و الدكتور محمد العوام نائب المدير.

و من المقرر ان تفتتح جامعة حلوان المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى بدر الجامعي يوم 7 فبراير 2023.