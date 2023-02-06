شجار مروع بين أم وابنتها مع موظفي شركة طيران بأمريكا

أظهرت مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم، اندلاع شجار بين أم وابنتها ومسؤولي شركة طيران Spirit Airlines بمطار فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقع الشجار الذي دار بين أم، 39 عاما، وابنتها ، 17 عاما مع موظفي شركة طيران سبيريت في صالة E بمطار ولاية فيلادلفيا الأمريكية قبل إقلاع الطائرة المتجهة إلى فورت لودرديل، مدينة أمريكية تقع في ولاية فلوريدا.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيس وراء شجار الأم وابنتها مع وكلاء شركة الطيران الأمريكية يعود إلى فرض رسوم إضافية على حقائب اليد التي كانت معهما بسبب كبر حجمها.

ويظهر في مقطع الفيديو شد المرأة الشابة بعنف لضفائر احدي موظفات سبيريت بينما يقوم عامل في المطار الذي يرتدي سترة عالية الرؤية بصفعها على مؤخرة رأسها، مرددا: "انزلي ، انزلي".

خناقة بمطار في أمريكا

ونتيجة لهذا الشجار الذي صدم كل الركاب، لم يصب أحد بإصابة خطيرة، لكن تعرضت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما لجرح بعينها، كما لم يتم القبض على أي شخص بعد .

وقال شاهد عيان: “صدمت من مدى العنف والوقت الذي استمر فيه، ولا أعرف بالضبط من الذي بدأ الشجار، لكن كان هناك الكثير من الصراخ، وعندما استدرت وجدت اثنين من موظفي سبيريت يتقاتلان مع أم وابنتها”.

ولم تصدر شركة الطيران الأمريكية بيانا عن تفاصيل ما حدث حتي الآن.



شجار مروع بين أم وابنتها مع شركة طيران بأمريكا

شجار مروع بين أم وابنتها مع شركة طيران بأمريكا

شجار مروع بين أم وابنتها مع شركة طيران بأمريكا