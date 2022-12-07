زفاف يتحول إلى كابوس بمقاطعة بريطانية بعد نشوب شجار عنيف بين العائلتين

تحول حفل زفاف الأحلام إلى كابوس بعد اندلاع مشاجرة جماعية في فندق فخم في مقاطعة شيشاير البريطانية، مما أدى إلى حبس تسعة أفراد من نفس العائلة خلف القضبان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “اندبندنت” البريطانية، تحول يوم زفاف الزوجين الى كابوس بعد أن تم سجن تسعة أفراد من نفس العائلة بسبب نشوب شجار عنيف بين العائلتين في حفل الاستقبال في فندق فخم.

واصيب مايكل ستوكس البالغ من العمر 56 عامًا، بخلع في كتفه بعد أن تلقى ضربة بكرسيًا خلال المشاجرة التي شارك فيها 50 شخصًا والتي تسببت في أضرار بقيمة 18000 جنيه إسترليني في فندق Daresbury Park.

وكان ثمانية من أفراد عائلته قد سُجنوا في السابق لدورهم في أعمال العنف ، التي جعلت بعض الضيوف يحاصرون أنفسهم في غرفة مناسبات من أجل الأمان.

والقت قوات الامن على جون ستوكس البالغ 23 ، وجون ستيفن ستوكس ، 27 ، وستيفن ستوكس ، 25 ، وبريان ستوكس ، 25 ، وإدوارد جوزيف ستوكس ، 21 ، وحكمت المحكمة عليهم بالسجن جميعًا الشهر الماضي.

واستمعت محكمة تشيستر كراون إلى كيف اندلع الشجار في حوالي الساعة 11.15 مساءً في 26 يونيو 2019 في الفندق والمنتجع الصحي في وارينجتون.

وقال عامل الفندق إنه رأى ثلاثة رجال يتجادلون أثناء مغادرته لجمع الأشياء من الحانة الرئيسية ، لكن عندما عاد ، بدأ قتال شرس بين حوالي 40 رجلاً.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تم عرضها في المحكمة نظارات وكراسي يتم رميها في أرجاء الغرفة ، بالإضافة إلى شاشات العرض وهدمت وعربة حلوة وطاولات مقلوبة.

وأظهرت اللقطات أيضا ستوكس وهو يلقي الكراسي وأكثر من عشرة أكواب في الغرفة.

استمعت المحكمة إلى مدى الضرر 'الجسيم' الذي قُدرت قيمته بحوالي 16000 جنيه إسترليني للفندق ، بالإضافة إلى أضرار بقيمة 2400 جنيه إسترليني لعناصر مخططة حفل الزفاف.

بالإضافة إلى الأضرار التي دفعتها عائلة ستوكس ، سُرقت 300 جنيه إسترليني من الكحول حيث تم أخذ الزجاج لاستخدامه كأسلحة.

بيان من مدير الفندق

وقال مدير الفندق في بيان إن الحادث كان 'أسوأ ما شاهده في حياته المهنية' حيث كانت أرضية الرقص والجدران مغطاة بالدماء والزجاج.

وقال منظم حفل الزفاف أيضًا إنه تم تدمير تسع سنوات من المخزون ، مما أثر على حفلات الزفاف الأخرى التي أرادت استئجار القاعة.

وسبق لستوكس إدانة بنفس التهمة المتعلقة باضطراب عنيف في عام 2013 ، والتي حكم عليها بالسجن لمدة عامين. لديه أيضًا قناعات سابقة بعدم الأمانة.

فيما يتعلق بتكرار جريمة الاضطراب العنيف ، لاحظ القاضي سيمون بيركسون أن ستوكس 'من الواضح أنه لم يتعلم درسه'.



دفاعًا عن موكله ، قال دافيد روبرتس إن ستوكس أصيب بخلع في كتفه أثناء أعمال العنف وتعين علاجه في المستشفى.

وقال: 'تم تسديد ثمن الضرر ، لكن المدعى عليه على علم بالأحكام الصادرة بحق آخرين لم يتمكنوا من شراء أنفسهم من عقوبة السجن'.

'كانت آخر إدانته في عام 2015 ولم يكن في مشكلة منذ ذلك الحين ، لذا فإن هذا ليس نمطًا راسخًا للإساءة'.

وأضاف المحامي أن ستوكس رجل عامل ، ويشيد به صاحب العمل ، وأن عائلته ستتأثر بخسارة ما يكسبه في حالة دخوله السجن '.