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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب مقعد بالطائرة.. خناقة بين الستات تنتهي بمأساة في الجو

خناقة سيدات على متن
خناقة سيدات على متن طائرة

شهدت طائرة متجهة إلى ساو باولو، خناقة كبيرة بين أكثر من عشرة ركاب بسبب رفض امرأة الانتقال من أجل ابن ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الركاب فوجئوا باندلاع شجار تطور الى التراشق واللكم، وسرعان ما أخرج المتفرجون هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور وتوثيق تلك اللحظات الغريبة. 


ويظهر في مقاطع الفيديو نساء يضربن بعضهن البعض، بينما يحاول طاقم الطائرة الفصل بينهم.

 

وذكرت الصحيفة أن امرأة طلبت من زميلتها الراكبة تبديل المقاعد بسبب ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن السيدة رفضت تغيير مقعدها، مما أدى إلى قيام الأم بمهاجمتها.


وفي الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ، يبدو أن المرأة التي ترتدي الجينز وقميصها الأبيض هي الأم التي طلبت تبديل المقاعد لابنها، حيث شوهدت تحاول القفز فوق الركاب لتتمكن من ضرب السيدة الأخرى.

شوهدت امرأة أخرى ذات شعر مجعد تحاول القفز من فوق مقعد للحاق براكب آخر خلفها ولكن تم إيقافها من قبل مضيفة طيران.

على الرغم من وقوع الحادث بين امرأتين فقط ، في غضون ثوان ، انضم المزيد من الركاب إلى القتال ، مما زاد من حدة المشكلة.

باستثناء المضيفات، يُعتقد أن حوالي 15 شخصًا قد انضموا إلى الشجار قبل إيقافه.

وبعد مشاجرة طويلة، تمكن الطاقم في النهاية من فصل الجناة وإبعادهم عن بعضهم البعض لمنع أي حوادث أخرى، وتم اصطحاب ال 15 راكبًا من الطائرة والتعامل معهم في المطار.

وأقلعت الرحلة حوالي ساعتين متأخرة، وتسبب القتال في تأخيرات كبيرة لبقية أوقات الإقلاع في اليوم.

رحلة ركاب امراة

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