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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من سفارة السعودية في تركيا بعد الزلزال المدمر

أرشيفية
أرشيفية

قالت السفارة السعودية لدى تركيا في بيان عاجل لها منذ قليل، إن السفارة لم تتلق أي بلاغات حتى الآن عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة بالزلزال.

وأضافت السفارة في بيانها: “إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطورائ في تركيا بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الاثنين، فإن السفارة في أنقرة تنوه بأنها لم تتلقى حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة. وتتابع السفارة مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة”.

بيان السفارة السعودية في تركيا

وتابع بيان السفارة السعودية أنها “تهيب الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر والتوصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن”.

ومنذ قليل، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن تركيا قررت تعطيل الدراسة لمدة أسبوع في المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرًا أيضًا إلى إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب تركيا إلى 284 قتيلا

وقال أقطاي في مؤتمر صحفي: “تركيا تلقت اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدات وستعمل وزارة الخارجية على تنسيق الأمر”، مضيفًا “أولويتنا حاليا التدخل السريع وتأمين الإيواء والغذاء للمتضررين”.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا

كما أعلن أقطاي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في البلاد إلى 284 وفاة و2323 مصابا في 10 ولايات.

وفجر اليوم، قال المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي إن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4,17 صباحا، الـ(01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون.

وتداولت وسائل إعلام تقارير تتحدث عن شعور سكان دول عدة بالزلزال، لا سيما سوريا ولبنان والأردن.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصورا تظهر حجم الدمار الذي خلفه الزلزال في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وسط أنباء عن وجود قتلى وجرحى وانهيار عدد كبير من المباني في محافظات حلب واللاذقية وحماة.

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وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن طواقم الوزارة تدير عملية الإنقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد، والتي تتعرض لهزات ارتدادية.

وأضاف الوزير أن الزلزال ضرب مدينتي هاتاي وغازي عنتاب، وأن فرق الإنقاذ من كل المحافظات تتجه للمناطق المنكوبة.

وأوضح الوزير أنه تم رصد 6 هزات ارتدادية تجاوزت شدتها 6 درجات على سلم ريختر، وقال إنه تم رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع الوحدات التركية في حالة تأهب قصوى  من أجل تجاوز كارثة الزلزال بأقل الخسائر، قائلاً إن جميع الأجهزة ذات الصلة في حالة تأهب بسبب زلزال ولاية قهرمان مرعش بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ. وأضاف: “أرسلنا فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة من الزلزال”.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته السلامة السلامة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد فجر الإثنين.

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