عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد انهيار قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يهدد آثارها التاريخية| فيديو

صدى البلد

كشف مقطع فيديو صادم، حجم التضرر الذي تعرضت له قلعة غازي عنتاب التاريخية بتركيا، أثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد خلال الساعات الماضية والذي بلغ قوته بنحو 7.8 ريختر.

ويوضح مقطع الفيديو المتداول الشورخ والإنهيارات التي اصابت القلعة التركية الاثرية، في مشهد ينذر بالخطر الذي يداهم الاثار التركية بسبب الزلزال الذي ضربها فجر اليوم.

الزلزال يدمر القلعة التركية

ويبين الفيديو، جدران القلعة الاثرية وهي منهارة بالكامل و تساقط عدد من مباني القلعة، خلال الزلزال المدمر  الواقع بتركيا.

txt

مشاهد مبكية.. انتشال أطفال أحياء من أسفل المنازل المنهارة بسورية وتركيا

يذكر أن  أكثر من 560 شخصًا لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية في زلزال مدمر وصل قوته 7.8 درجة ضرب كلا من تركيا وسوريا وشعر به الموطنون في مصر ولبنان.

زلزال تركيا تركيا قلعة آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق عيون موسى

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

موضوعات متعلقة

البيت انهار قدام عينهم | فيديو مؤثر لمواطنين سوريين بسبب زلزال اليوم

مشاهد مبكية.. انتشال أطفال أحياء من أسفل المنازل المنهارة بسورية وتركيا

شاهد| لحظة اشتعال محرك طائرة سياحية تقل 321 راكبا بتايلاند

صحيفة بريطانية: ظهور متغير جديد لفيروس كورونا يقاوم اللقاحات وسريع الانتشار.. تفاصيل

طالبة بعمر الـ9 سنوات تتعرض لوابل من اللكمات داخل أتوبيس مدرسة أمريكية

خلعوا ملابسهم في البنك | نيجيريون يحتجون بسبب أزمة نقص سيولة مالية

دراسة تكشف سرًا خطيرًا عن القمر .. فما القصة؟

سمكة قرش تفتك بمراهقة أثناء لعبها مع الدلافين بـ أستراليا| تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت

المصروفات ونتائج امتحانات الترم الأول | توجيه رسمي من تعليم الجيزة ..فيديو

كأنها القيامة| مشاهد مرعبة للحظة انهيار المباني في تركيا بسبب الزلزال.. شاهد

نداء عاجل من الجامعة العربية بشأن زلزال سوريا

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.. السبت المقبل

بعد انهيار قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يهدد آثارها التاريخية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة جريئة لـ جورجينا برفقة رونالدو

32 جائزة لـ بيونسيه وهاري ستايلز أفضل ألبوم.. أبرز أحداث جرامي 2023

“تحت الوصاية" يثير الغضب.. غلق شارع كامل بدمياط بسبب منى زكي| تفاصيل

تصرفاته توكسيك.. شاهد| صور كريم فهمي وزوجته في عيد ميلادها

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ