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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الاتحاد الأوروبي: نسعى للتعاون مع جامعة الوادي الجديد في عدة مجالات

صدى البلد

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، سعيه لمزيد من التعاون مع جامعة الوادي الجديد في عدة مجالات بحثية مختلفة كالطاقة الجديدة والمتجددة نظرا لموقعها الجغرافي المتميز.

جاء ذلك خلال زيارة سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له اليوم “الاثنين” لجامعة الوادي الجديد، على هامش زيارته للمحافظة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حيث استقبله رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشاد السفير بدور الجامعة في النهوض بمجتمع الوادى الجديد البكر الذي يمثل أكبر مساحة في محافظات مصر.

من جانبه ، قال رئيس الجامعة إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للجامعة شملت تفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يضم عددا من قاعات المؤتمرات وقاعات للاختبارات مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجيا وكليات العلوم والتعرف على معامل أقسام النبات والحيوان، بالإضافة إلى تفقد مزارع الجامعة التي تضم زراعات النخيل والقمح ومزارع لإنتاج الخضر بنظام الصوب هذا بالإضافة إلى تفقد آبار الرى ومزارع الإنتاج الحيواني بالجامعة.

وأوضح أن اللقاء استهدف فتح آفاق التعاون بين جامعة الوادي الجديد والجامعات الأوروبية في مختلف المجالات البحثية من خلال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة لزيادة تنافسية الخريج علي المستوي العالمي، والعمل علي التعاون في المشروعات البحثية القابلة للتطبيق والتي تسهم في تطوير الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن جامعة الوادي الجديد بصدد إنشاء محطة للطاقة الشمسية داخل مقر الجامعة بالكيلو 10 فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة البيئة الذي وقعته الجامعة خلال الأيام الماضية ، بالإضافة إلى إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية، فضلاً عن نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي والاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.

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