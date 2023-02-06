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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن| علا غانم: بلطجية دخلوا عليّا البيت بالشوم وضربوني.. الموت يفجع باسم ياخور في زلزال سوريا

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية. 

بقيادة طليقي | علا غانم : بلطجية دخلوا عليّا البيت بالشوم وضربوني ..خاص

كشفت الفنانة الكبيرة علا غانم تفاصيل الاعتداء عليها خلال الأيام الماضية، وهو ما دفعها لنشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وقالت علا غانم فى تصريحات خاصة لـ صد البلد : تعرضت يوم الجمعة الماضي لهجوم عنيف من قبل بلطجية فى منزلي بقيادة زوجي السابق، وكان معه رجال ونساء ومعهم شوم، وقد شاهدت الشوم والضرب والسحل. 

وتابعت علا غانم: تقدمت ببلاغات الى الجهات المختصة، وأنتظر عدالة السماء، وفي الحقيقة أن نقابة المهن التمثيلية بأكملها تساندني ممثلة فى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وهو على تواصل دائم معي للاطمئنان عليّ.

لطفك يا رب .. الموت يفجع باسم ياخور في زلزال سوريا

علق الفنان السوري  باسم ياخور مستغيثا تعليقا على الزلزال الذى ضرب سوريا صباح اليوم عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب باسم ياخور عبر حسابه بتطبيق انستجرام :"لطفك يارب في بلدنا لا يتوقف الألم والحزن كل العزاء لصديقي تمام الذي كان يساندني ويقف إلى جانبي في وفاة والدي على الفاجعة التي ألمت به وفقد والديه اليوم صباحاً في انهيار مبناهم في اللاذقية ربي يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته ويصبر قلبك كل العزاء من القلب لأهالي ضحايا الزلزال الذي ضربنا في الأمس ولمحافظات حلب واللاذقية وإدلب الأكثر تضرراً ربي يصبركم ويحمي سوريا وكل البلدان من هذا الجنون الذي نعيشه".

مش راجع أنافسه | تصريح مفاجئ من محمد فؤاد بسبب عمرو دياب

كشف الفنان محمد فؤاد عن عودته مرة ثانية للساحة الفنية بعد غيابه الفترة الماضية.

وقال محمد فؤاد من خلال تصريحات تليفزيونية :"باختصار أقول لكم محمد فؤاد رجع وعندنا حوالي 70 أغنية الفترة الجاية".

وأضاف: "الفترة اللي فاتت أنا مش متوقف عن الشغل، لكن في توقف بيني وبين الجمهور والتفاعل مع الساحة الفنية".

وردا على سؤال هل يمكن أن تعود المنافسة بينه وبين النجم عمرو دياب كما كان فى الوقت السابق قال: "عمرو الحمد لله ربنا يديله الصحة مكمل وواقف على رجليه وفخر لينا كلنا، لكن رجوعي مش منافسة لحد".

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