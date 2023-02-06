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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل وصنع 20 هدفا .. المغربي وليد شديرة يتألق في الدوري الإيطالي

وليد شديرة
وليد شديرة

قاد الدولي المغربي، وليد شديرة، فريقه باري للفوز على مضيفه سبال بنتيجة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وسجل مهاجم المنتخب المغربي وليد شديرة الهدف الثاني لباري، في الجولة الثانية، في الدقيقة الـ 56 من الشوط الثاني.

وليد شديرة يصنع ويسجل ويقود باري للإنتصار فى المباريات التي يشارك خلالها فى اطار منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإيطالي. 

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أرقام وليد شديرة مهاجم فريق باري الإيطالي 

شارك وليد شديرة مهاجم فريق باري الإيطالي خلال الموسم الحالي فى 16 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإيطالي.  

وسجل وليد شديرة مهاجم فريق باري الإيطالي فى الموسم الجاري ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإيطالي 15 هدفا . وصنع وليد شديرة مهاجم فريق باري الإيطالي فى الموسم الحالي ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإيطالي 5 أسيست. 

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حقيقة رحيل وليد شديرة عن باري  

كشف ميشيل مينياني، مدرب نادي باري الإيطالي، عن مستقبل الدولي المغربي وليد شديرة، مهاجم أسود الأطلسي الذي يتألق في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، كما شارك في النسخة الأخيرة من نهائيات بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022 مع منتخب بلاده “أسود الأطلس”.

وأوضح ميشيل مينياني، مدرب نادي باري الإيطالي، في جوابه عن سؤال حول ما إذا كان الرحيل المنتظر لمهاجم منتخب المغرب وليد شديرة يُقلقه قائلًا: “أعتقد أنه يريد الاستمرار مع باري”.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية، قد أشارت إلى أن نادي نابولي قطع أشواطا مهمة في مفاوضاته مع إدارة نادي باري للتعاقد مع مهاجم منتخب المغرب والفريق الايطالي وليد شديرة خلال فترة الانتقالات القادمة للاعبين.

وأكدت التقارير الاعلامية  أن ممثل الجنوب الإيطالي فريق باري فى بطولة دوري الدرجة الثانية الإيطالي سوف يعلن عن تعاقده مع لاعب المنتخب المغربي، خلال الفترة القادمة في حال توصل إلى اتفاق نهائي مع باري على الأمور المالية المتعلقة بالصفقة.

ويتربع مهاجم منتخب المغرب وفريق باري الإيطالي وليد شديرة على عرش صدارة الدوري الإيطالي الدرجة الثانية برصيد 16 هدفا، كما يعد من أبرز الأسماء في الدوري هذا الموسم.

وليد شديرة باري دوري الدرجة الثانية الإيطالية ميشيل مينياني كأس العالم منتخب المغرب

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