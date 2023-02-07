عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجوز قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية ..   قالت دار الإفتاء ، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملًا في الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي - صلى الله عليه وآلة وسلم- لأصحابه.

وأوضحت« الإفتاء» في إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملًا في الركعة الثانية»، أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديُهُ- صلى الله عليه وآلة وسلم- فيه التخفيف.

واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم- يعلِّمنا التشهد فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله»، رواه مسلم.

واستدلت أيضًا برواية أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه واله وسلم- قال: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وتابعت أنه يجوز للمصلى أن يتخير دعاءً مما ورد فى الروايتين السابقتين، مبينةً أن هذا ما يُعرف بالتشهد، وهذه هي صيغته الكاملة، وما وراء ذلك ليس من التشهد، بل هو ما يُعرف بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، والصلاة على اله التي تنتهي بقول المصلي: «إنك حميد مجيد».

واختتمت أن هناك فرق البيِّن بين التشهد الأول والتشهد الأخير؛ فلا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر - رضي الله عنهم- ممن رووا صيغ التشهد عن النبي -صلى الله عليه واله وسلم-.

حكم نسيان التشهد الأوسط فى الصلاة ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء ، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إن من نسي التشهد الأوسط فى الصلاة فعليه أن يسجد سجدتين للسهو.  

قراءة التشهد حكم قراءة التشهد كامل ا في الركعة الثانية الصلاة الابراهيمية دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

ترشيحاتنا

زلزال جديد بقوة 5.3 ريختر في سوريا.. وارتفاع الضحايا بها وبتركيا لـ3027 قتيلًا

فرق الإنقاذ من الزلزال في تركيا تمشط حطام مستشفى الإسكندرونة

طلب عاجل من الزمالك عقب الهزيمة من فاركو بالدوري .. تفاصيل

10 مسلحين اقتحموا منزلي بالقوة.. علا غانم تروي تفاصيل مروعة

بلينكين: سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى إبلاغنا

مايكروسوفت على خطى جوجل .. تطوير نسخة خاصة من ChatGPT لمحرك Bing

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة ورم سرطاني.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد رسالتها المؤثرة

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

بدرجات حرارة وكرات فولاذية.. العلماء يبتكرون جليد بشكل غريب.. تفاصيل

الإسكندرية أتبهدلت.. هبوط أرضي وتصدعات بالكورنيش وتخوفات من توابع تسونامي

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ