حصر قطع الأراضي الفضاء وتسويرها بالاشجار فى الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بسرعة الإنتهاء من حصر قطع الأراضي الفضاء بنطاق كل مركز ومدينة وحي والتنبيه على أصحابها بتسويرها بالأشجار حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وتشوه الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري والحفاظ علي البيئة داخل المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مراكز ومدن ههيا / ديرب نجم / مشتول السوق / الحسينية / حي أول الزقازيق بتشكيل لجان دورية للمرور علي قطع الأراضي الفضاء بنطاق كل مركز ومدينة وحي للتأكد من قيام أصحابها بتسويرها بالأشجار للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن وتحسين الصورة البصرية أمام المواطنين والزائرين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية أعمال زراعة الأشجار علي جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة، فضلاً عن تسوير قطع الأراضي الفضاء بالأشجار بنطاق المحافظة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها.