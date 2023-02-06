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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الإمارات يوجه ‏ببدء عملية "الفارس الشهم 2" لدعم سوريا وتركيا

صدى البلد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، في وزارة الدفاع الإماراتية بدء عملية "الفارس الشهم / 2" لدعم سوريا وتركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا.

وقد أقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.

وزارة الدفاع الإماراتية وزارة الخارجية والتعاون الدولي سوريا تركيا الهلال الأحمر الأماراتي دولة الامارات سوريا وتركيا العاصمة أبوظبي

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