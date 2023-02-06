وفد وزارة الاتصالات يتفقد مركز إبداع للتحول الرقمي ببئر العبد

تفقد وفد وزارة الاتصالات، برئاسة الدكتورة هبه صالح نائب وزير الاتصالات ورئيس المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات، والعميد علي كمال علاقات عامه وزارة الاتصالات والدكتور أسامه جمال المدير المالي والاداره لفرع قناه السويس والدكتور وليد صادق رئيس قسم التدريب بالوزارة الاتصالات ، مركز إبداع للتحول الرقمي والبرمجيات بقاطيه مركز ومدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء ، لتقييم عمل مركز إبداع ، وتسليم الدارسين شهادات التخرج لخريجي المؤهلات العليا الحاصلين على الدورة في مجال التحول الرقمي و البرمجيات .

حضر وفد وزارة الاتصالات ، عرضا لمشروع التخرج لخريجي المؤهلات العليا الحاصلين على دورة الطاقات المتجددة .