البحوث الفلكية: نتوقع استمرار توابع زلزال تركيا حتى الغد

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال تركيا شعر به العديد من دول الشرق الأوسط وتسبب في دمار كبير في تركيا وسوريا .

وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”،:" رأينا توابع لزلزال تركيا تتخطى الـ 100 تابع".

وتابع جاد القاضي:" متوقع استمرار هذه التوابع حتى غدا لكن قوتها سوف تنخفض تدريجيا ".

واكمل جاد القاضي:" من الطبيعي ان يشعر بعض المصريين بالزلزال لكن لم يحدث أي إصابات او خسائر داخل الأراضي المصرية ".

ولفت جاد القاضي:" لا علاقة بين زلزال تركيا وما حدث في محافظة الإسكندرية من هبوط أرضي في بعض المناطق بالقرب من الشواطيء ".