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رئيس التحرير
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زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن الزلازل في دولتي تركيا وسوريا، وقلق الدول  من احتمال وقوع تبعات لهذه الزلازل.

شاهد الفيديو:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أعرب فيها عن تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي والاستعداد لتقديم كل المساعدات. 
كما أعرب سيادته عن خالص تعازي مصر لضحايا زلزال اليوم في تركيا وسوريا.

وما زالت تشهد تركيا تطورات في الزلازل وأكدت وسائل إعلام محلية، في نبأ عاجل، حدوث زلزال للمرة الثالثة على التوالي في منطقة ساكاريا بـ تركيا، وبلغت قوة الزلزال 5.5 على مقياس ريختر. 
وانتقلت فرق الإنقاذ بشكل سريع إلى المنطقة، ولم تفد التقارير الأولية عن الزلزال الثالث عن أية أعداد حول الضحايا والمصابين.
وارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم إلى 1014 قتيلاً، وفقا لما أعلنه رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر.

شاهد الفيديو:

منطقة ساكاريا الرئيس عبد الفتاح السيسي مقياس ريختر منطقة ساكاريا بتركيا أخبار الحوادث اخبار المحافظات

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