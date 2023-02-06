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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: ضم الفنادق للموافقات الخاصة بالرخصة الذهبية يدعم الاستثمار بالقطاع

النائبة سحر طلعت
النائبة سحر طلعت

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفي عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار الحكومة بالتوسع في الموافقات الخاصة بالرخصة الذهبية لتشمل الفنادق واللوجستيات.

وقالت عضو لجنة السياحة والطيران في تصريحات لها اليوم، إن ضم المشروعات الفندقية إلى الموافقات الخاصة بالرخصة الذهبية يعد تطورا كبيرا، وسيعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للفنادق فى مصر تبلغ نحو 210 ألف غرفة، والاستهدافات الخاصة بالوصول إلى 30 مليار دولار تتطلب استثمارات ضخمة في القطاع سواء في الشق الفندقي أو الترفيهي أو الخدمي للقطاع.

وأوضحت سحر طلعت أن الرخصة الذهبية تعنى حصول المستثمر على كافة الموافقات المتعلقة بالمشروع خلال 30 يوما على الأكثر، وهو ما يعنى أن المشروع المقدم يتوافر فيه مواصفات عملاقة تختلف عن المشروعات القائمة من حيث إجمالي الاستثمارات وكفاءة من ينوي تقديمها.

وأضافت أن الفنادق المصرية تجذب كبرى شركات الإدارة الفندقية على مستوى العالم، بما يعنى أن هناك فرصا قوية لهذه الشركات للتوسع في إدارة الفنادق وضم المزيد مما يضاعف معدلات ربحها.

مجلس النواب لجنة السياحة والطيران الحكومة لجنة السياحة سحر طلعت مصطفي

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