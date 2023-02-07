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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل الزلازل غضب من الله؟.. أحمد كريمة يجيب

أحمد كريمة
أحمد كريمة

رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل :" هل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير غضب من الله سبحانه وتعالى؟".

 

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "السنن الكونية من زلازل وبراكين وعواصف أو أزمات تعتبر سنن كونية لا علاقة لها بالإيمان أو الكفر أو التوحيد والشرك أو الطاعة والمعصية".

 

وأضاف أحمد كريمة: "الكوارث الطبيعية  مثل الزلازل حدثت في عهود الأنبياء، مضيفا:" النبي محمد عندما كان صاعدا لجبل أحد ومعه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب حدث زلزال في جبل أحد".

 

وأكمل أحمد كريمة: "الزلزال حدث في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وهو الفاروق،  كما حدث الزلزال في عهد عبد الله بن عباس في العراق".

 

 ولفت أحمد كريمة: "الفقهاء اتفقوا على أنه يمكن الصلاة في حال حدوث زلزال او بركان  ويقوم المصلي لهذه الصلاة بالدعاء كي يصرف الله الكارثة الطبيعية".

 

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