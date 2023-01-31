هل يمكن التصدق بالميراث؟.. أحمد كريمة يكشف حكم الشرع

رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل " هل من الممكن التصدق بالميراث أو تقديمه كـ زكاة ؟".

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" عندما مرض سيدنا سعد ابن أبي وقاص زاره النبي محمد، وسأله سعد بن ابي وقاص « هل يمكن أن أتصدق بثلثي مالي أو نصفه» فرد عليه النبي بالرفض، ثم قال أبي وقاص « هل أتصدق بالثلث» ، ورد عليه النبي قائلا «الثلث والثلث كثير.. وأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ".

وتابع أحمد كريمة :" يمكن للإنسان في وصيته أن يتصرف في نسبة لا تتجاوز الثلث ويقوم بتوجيهها للأعمال الخيرية لأن الميراث من الحقوق المالية في الإسلام ".

وأكمل أحمد كريمة:" يتم توزيع ثلثي الميراث على الورثة بالطريقة التي نص عليها الشرع ، وذلك في حالة رغبة كاتب الوصية في التصدق بثلث التركة".