خالد بيبو: رمضان صبحي عمره ما هيلاقي الحماس والأجواء الموجودة في الأهلي

أكد خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لديه لاعبين مميزين في جميع الخطوط.

وقال خالد بيبو، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «بيراميدز لديه لاعبين مميزين في كل الخطوط، ولكن ينقصه الجمهور والحساب، حتى يستطيع المنافسة على البطولات».

وأضاف: مستوى رمضان في بيراميدز، ليس بنفس المستوى الذي كان عليه في النادي الأهلي وعمره ما هيكون رمضان بتاع الأهلي.

وتابع: «أي إعلامي ممكن يقعد 5 أو 6 حلقات عشان يفتكر رمضان صبحي، ويتكلم عليه ولن يكون هو محور الحديث»، مضيفًا: «رمضان صبحي، عمره ما هيلاقي الحماس والأجواء التي كان يلعب فيها في الأهلي في أي نادي آخر».

وواصل: «رمضان صبحي، ممكن يلعب كويس ويكسب فريقه ماتش ويصنع أهداف، ولكن النادي الأهلي موضوع تاني، المقارنة صعبة إن لاعب يلعب مع جمهور بهذا الكم والتشجيع ويلعب مع فريق لو الدنيا اتقلبت مش هيلاقي 5 ألاف واحد بيشجعوا بيراميدز».

واختتم خالد بيبو، تصريحاته قائلا: «رمضان صبحي، عمره ما هيكون زي ما كان في الأهلي.. بسبب الجمهور، الكرة للجمهور، الاستثمار الرياضي لو بدون جمهور مالوش لازمة».