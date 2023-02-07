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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اعتماد الموازنات التخطيطية لشركتى بدر الدين للبترول ورشيد والبرلس للغاز للعام المالى 2023/2024

صدى البلد

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعيات العامة لشركتى بدر الدين للبترول ورشيد والبرلس للغاز عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنات المقترحة للعام المالى القادم 2023/2024.
 

وخلال انعقاد جمعية شركة بدر الدين للبترول، أكد المهندس طارق الملا على أهمية تبنى خطط وأفكار جديدة لزيادة معدلات إنتاج مصر من الثروة البترولية من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة عدد الحفارات لحفر مزيد من الآبار الاستكشافية، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول تمثل فرصة سانحة لمضاعفة الجهود وضخ مزيد من الاستثمارات واستغلال ما لدينا من موارد لزيادة كميات إنتاج البترول والغاز.   

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وأوضح المهندس خالد منصور رئيس شركة بدر الدين للبترول أن معدلات إنتاج الشركة بلغ خلال النصف الثانى من عام 2022 حوالى 79 ألف برميل زيت مكافى ، كما نجحت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022/2023 في إضافة مخزون يقدر بـ 8ر0 مليون برميل مكافئ من خلال حفر بئر استكشافى ، وأنه من المخطط خلال النصف الثانى من العام حفر 6 آبار جديدة لإضافة مخزون قدره 8ر8 مليون برميل مكافئ ، وأشار إلى أن شركة كابريكورن احدى شركاء بدر الدين للبترول سوف تبدأ حفر البئر الاستكشافى صقر1 فى منطقة الامتياز الجديدة التابعة لها (جنوب أبوسنان) في منتصف فبراير الجارى لاختبار وجود المواد الهيدروكربونية في تراكيب أبو رواش.

واستعرض رئيس الشركة أهم المشروعات الرئيسية المخطط الانتهاء منها خلال العام المالى القادم 2023/2024 والتي تقدر استثماراتها المعتمدة بحوالى 439 مليون دولار، ومن أهم تلك المشروعات مشروع ضواغط الضغط المنخفض بمنطقة بدر -3 ، والبدء في مشروع توفير مصادر دائمة للطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل آبار منطقتى بدر -3 وعلم الشاويش ، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث أنظمة التحكم لعدد من التوربينات والضواغط .   


وخلال انعقاد جمعية رشيد والبرلس ، أوضح الملا أن قطاع البترول نجح بالتعاون والتوافق مع الشركاء الأجانب فى مواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات العالمية ، مؤكداً على أهمية الإسراع بالبدء في مشروع المرحلة (10 ب) بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث التكنولوجيات واستغلال البنية التحتية والتسهيلات القريبة من تلك المنطقة ، وذلك للاستفادة من ارتفاع سعر الغاز العالمى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلى أو للتصدير في ظل زيادة الطلب العالمى ، مشدداً على أوليات سلامة العمليات كركائز أساسية للأعمال مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة والحفاظ على البيئة والتوسع فى مشروعات خفض الانبعاثات .  

وعرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة خطة الاستكشاف للعام المالى القادم والتى تتضمن إعادة تقييم المكامن المتبقية والمتفرقة وإعادة دراسة وتقييم الطبقات الاستكشافية العميقة باستخدام الدراسات السيزمية الحديثة وكذلك المراجعة الفنية لمكامن الغاز لمزيد من التنمية خلال المراحل المستقبلية، وأوضح أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ  278 مليون قدم مكعب غاز يومياً بنسبة 149 % من المستهدف ومعدل إنتاج المتكثفات حوالى 6 آلاف برميل يومياً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022، وأن ذلك يرجع لزيادة مخزون المرحلة التاسعة ب عن المتوقع، وأضاف أنه فى مجال المشروعات تقوم شركة البرلس حالياً بتجهيز المرحلة العاشرة وتشمل حفر وإكمال ثلاثة آبار وتستهدف إنتاج حوالى 150 - 200 مليون قدم مكعب يومياً وحوالى 2000 برميل متكثفات يومياً، كما عرض موقف مشروعات سلامة العمليات والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة.


حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس ونوابه، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والأستاذ محمد وسام مدير قطاع شئون الغاز بالوزارة، وممثلى الشركاء الأجانب.

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