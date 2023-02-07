عاجل.. ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أمس الاثنين، إلى 3381 قتيلا.

وقد أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن المركز الوطني للزلازل بسوريا بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجات وقعت عند الساعة 8:26 من صباح اليوم على بعد 18 كم جنوب تركيا.

وذكر مراسلو سانا أن زلزال تركيا تسبب في هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان حلب واللاذقية.

وعلى جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، ونظيره النيوزيلندي، كريس هيبكينز، عن تقديم 11 مليون دولار كمساعدات لتركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وتعهد الزعيمان بتقديم ما مجموعه 11.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في كانبيرا، اليوم الثلاثاء، قال ألبانيز إن البلاد ستقدم مساعدات إنسانية أولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من خلال الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوكالات الإنسانية.

وأضاف أن "مساعدة أستراليا ستستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".